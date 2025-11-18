La Guardia Civil detiene a un vecino de Ermua durante un control en Islallana (La Rioja) por tráfico de drogas - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha detenido a un hombre de 37 años, vecino de la localidad vizcaína de Ermua, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La intervención se produjo durante un dispositivo de seguridad establecido en la carretera N-111, a la altura del kilómetro 308, en el término municipal de Islallana.

En el transcurso del mismo, agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana de los puestos de Agoncillo y Navarrete interceptaron un vehículo de la marca SEAT que circulaba por dicha vía.

Durante la identificación del conductor y la consulta de sus antecedentes, los agentes comprobaron que al individuo le constaba una infracción administrativa previa por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Por este motivo, procedieron a realizar una inspección del vehículo y de sus pertenencias. En el interior de una riñonera, el conductor portaba una bolsa con 57 gramos de speed.

"NEGÓ PORTAR MÁS SUSTANCIAS"

Al ser preguntado por los agentes, manifestó ser consumidor habitual y negó portar más sustancias. Sin embargo, durante el registro del habitáculo del vehículo, los agentes localizaron otras cuatro dosis de speed con un peso total de 12 gramos, así como 735 euros en billetes de distinto valor.

Ante estos hechos, fue detenido y trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial.