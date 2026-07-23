La Guardia Civil interviene más de 770 prendas falsificadas en el mercadillo de Albelda de Iregua (La Rioja) - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a una mujer de 47 años como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial, tras ser sorprendida mientras comercializaba prendas deportivas presuntamente falsificadas en el mercadillo semanal de Albelda de Iregua.

La actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia e inspección que la Guardia Civil desarrolla periódicamente en mercadillos y otros puntos de venta ambulante de la comunidad autónoma.

Ello, con el objetivo de prevenir el comercio ilícito, proteger los derechos de propiedad industrial, garantizar una competencia leal entre comerciantes y evitar que los consumidores sean víctimas de fraude mediante la adquisición de productos falsificados.

Durante uno de estos dispositivos, agentes del Puesto de Nalda detectaron en el citado mercadillo un puesto de venta ambulante en el que se exponía al público una considerable cantidad de prendas deportivas de reconocidas marcas y equipos de fútbol, cuya procedencia generó sospechas entre los agentes.

Entre los artículos ofertados figuraban camisetas, equipaciones y otras prendas con los logotipos de las marcas Adidas y Nike, así como de clubes nacionales e internacionales, entre ellos Athletic Club, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Manchester United.

Asimismo, se comercializaban prendas de diferentes selecciones nacionales, como España, Brasil, Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Uruguay y Colombia.

Ante estos indicios, los agentes solicitaron a la responsable del puesto la correspondiente factura, albarán de compra o cualquier otro documento que acreditara el origen legal de la mercancía.

La mujer manifestó carecer de cualquier justificante y afirmó haber adquirido los productos a una persona de la que desconocía sus datos identificativos.

Tras comprobar la inexistencia de documentación que acreditara la procedencia legal de las prendas y observar indicios de que estas podían vulnerar los derechos de propiedad industrial de las marcas afectadas, los agentes procedieron a la aprehensión cautelar de la totalidad de la mercancía expuesta.

El recuento final de los efectos intervenidos arrojó un total de 776 prendas deportivas, entre camisetas, equipaciones completas (camiseta y pantalón) y conjuntos de sudadera y pantalón largo.

La valoración económica de los productos intervenidos, tomando como referencia el precio de venta al público de artículos originales de similares características, superaría los 60.000 euros.

Las diligencias instruidas, junto con la persona investigada y la mercancía intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de productos falsificados puede constituir un delito contra la propiedad industrial cuando concurren los requisitos establecidos en el Código Penal.

Además del perjuicio económico que ocasiona a las marcas y a los comercios que operan legalmente, este tipo de actividades favorece los circuitos de economía sumergida, distorsiona la competencia y priva a los consumidores de las garantías de calidad, seguridad y autenticidad asociadas a los productos originales.