La Guardia Civil localiza en Arrúbal la vivienda de la que emanaban fuertes olores a marihuana

Archivo - Imagen aérea de la plantación de marihuna de Arrúbal - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de La Rioja, pertenecientes al Grupo de Investigación de Logroño, han detenido a un hombre y a una mujer, de 41 y 49 años, ambos de nacionalidad española y residentes en la comunidad autónoma, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de marihuana.

La detención fue posible gracias a la colaboración ciudadana, que alertó sobre la presencia de fuertes olores en el casco urbano de Arrúbal. Ante este aviso, los agentes se desplazaron a la localidad y comprobaron que el hedor correspondía al característico aroma del cannabis y sus derivados, especialmente intenso en las proximidades de la Calle Calvario, la Calle San Isidro y la Calle Frontón, un entorno urbano con diversas viviendas y patios interiores susceptibles de albergar y ocultar plantaciones de marihuana.

Estas verificaciones dieron origen a una investigación dirigida a localizar el inmueble del que procedían los olores. Para ello, se contó con la colaboración del Equipo Pegaso de la Guardia Civil, que desplegó drones en la zona para controlar el espacio aéreo. La combinación de esta tecnología con el trabajo de campo de los agentes permitió identificar una vivienda que ocultaba una plantación de marihuana en avanzado estado de cultivo, origen de los persistentes olores.

La situación generaba no solo una clara sensación de impunidad, sino también preocupación e inseguridad entre los vecinos, dado que el inmueble se encontraba próximo a un parque infantil y a un centro de salud. Ante estos hechos, la Guardia Civil estableció un discreto dispositivo de vigilancia que permitió identificar plenamente a los dos moradores del inmueble.

Con toda la información operativa recopilada, y las pruebas que acreditaban la actividad ilícita, los agentes solicitaron a la autoridad judicial el preceptivo mandamiento de entrada y registro en la vivienda, con el objetivo de poner fin a la plantación. Una vez expedido el mandamiento, los agentes accedieron al interior del inmueble, donde localizaron en el patio una plantación de marihuana.

Una de las plantas destacaba por su considerable tamaño, con un tallo grueso del que sobresalían nueve ramas cuidadosamente entutoradas y amarradas para favorecer su crecimiento vertical, protegerla del viento y evitar que cediera por el peso. Los agentes procedieron a arrancarla e incautar los cogollos, que arrojaron un peso aproximado de 1.500 gramos.

Posteriormente, se realizó un registro minucioso del resto de estancias de la vivienda, donde se intervinieron dos secaderos de marihuana, 1.724 gramos adicionales de cogollos ya secos y envasados, 116 gramos de polen de hachís, diversas dosis de hongos alucinógenos, así como pequeñas cantidades de MDMA y cocaína.

Además, se localizó una compleja infraestructura destinada al cultivo 'indoor' de marihuana, perfectamente acondicionada y dotada de todo el material necesario para el desarrollo de las plantas: potentes lámparas halógenas, extractores, transformadores, filtros de aire y demás útiles empleados habitualmente en este tipo de instalaciones clandestinas.

Esta intervención ha permitido incautar cerca de 3,5 kilogramos de marihuana, además de cantidades de polen de hachís, hongos alucinógenos, MDMA y cocaína, impidiendo así su salida al mercado ilícito. Con ello se ha neutralizado un importante punto de cultivo, devolviendo la tranquilidad al municipio. Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.