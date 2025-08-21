La Guardia Civil propone para sanción a un peregrino por alterar el orden en un albergue - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, en el marco del 'Plan de Seguridad del Camino de Santiago', han propuesto para sanción a un varón de 47 años, residente en Premià de Dalt (Barcelona), tras alterar el orden en un albergue de peregrinos.

La actuación se inició tras la llamada de alerta del hospitalero, motivada por el comportamiento incívico de un peregrino que estaba perturbando la convivencia en el alojamiento. De manera inmediata, agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron al lugar para comprobar los hechos.

Una vez localizado el implicado, los agentes procedieron a su identificación e inspección de sus pertenencias, hallando entre ellas un cuchillo de 22 centímetros, por lo que fue informado que sería propuesto para sanción por una infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares autorizados.

Las actuaciones han sido puestas en conocimiento de la Delegación del Gobierno, competente en materia sancionadora.