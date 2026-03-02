Haro acoge este lunes la jornada 'Emprendedoras del territorio'

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jornada 'Emprendedoras del Territorio' recala hoy en Haro y contará con la emprendedora, Diana Rebollar, para contar su experiencia y que su testimonio sirva de ejemplo replicable en el marco de la lucha contra la despoblación.

La jornada se enmarca en el proyecto 'Protagonistas: mujer y territorio' que se puso en marcha el pasado mes de noviembre y está impulsado por la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA), la Fundación 'la Caixa' y el Ayuntamiento de Haro.

La iniciativa nace con una mirada integral: empoderar a las mujeres, fortalecer su participación social y fomentar la cohesión e inclusión en un territorio en riesgo de despoblación. Concibe a la mujer como protagonista, al territorio como escenario de transformación y a la cohesión social como el resultado de una comunidad que se debe desarrollar equilibradamente.

PRÓXIMAS CITAS

Con el mismo fin de difundir y dinamizar los objetivos y la participacion en el proyecto, los próximos dias la jornada se desplazará a diferentes municipios del territorio con emprendedoras de sus . Estas serán las citas que están por venir:

8 de marzo. Huércanos. 11h. Gimnasio de las piscinas. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1gvxNyBgFdF2-SzZK1x4clE_dKZD...

9 de marzo. 19h. Navarrete. Casa de la Cultura. Inscripción.

Emprendedoras participantes: Elena Corzana, vitivinicultora y artesana del vino Davinia Monge, esteticista María Naharro, artesana ceramista y actriz

13 de marzo. Briones. 19h. Casa de la Cultura. Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/1ckRGIQTCim-HhQFUdPWGtXkDMuh...

Emprendedoras participantes: Sonia Ledesma, propietaria de La Cueva del Americano María Cruz Díaz, propietaria de El Mesón de Briones.