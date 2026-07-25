Haro acogerá el 8 de agosto su I Carrera de Barcos de Cartón

Haro acogerá el 8 de agosto la I Carrera de Barcos de Cartón - ACTUAL SPORT GESTION

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Haro acogerá la I Carrera de Barcos de Cartón de esta localidad el próximo 8 de agosto en un evento que busca convertirse "en una de las grandes citas lúdicas del verano riojano" y que se une a la carrera que se celebró en El Rasillo, ha informado la organización.

La carrera se celebrará a partir de las 10,00 horas en el parque situado junto al río Tirón, detrás de las piscinas municipales, un enclave que reúne "unas condiciones extraordinarias para disfrutar de una jornada festiva al aire libre".

La Carrera de Barcos de Cartón combinará deporte, creatividad y humor. Los participantes deberán construir sus propias embarcaciones utilizando cartón y otros materiales permitidos por el reglamento, para después ponerlas a prueba sobre las aguas del río Tirón.

Como en otras pruebas de este tipo, la organización premiará tres aspectos fundamentales del evento: Carrera, Mejor diseño del barco y Mejor disfraz.

Más allá de la competición, la jornada ha sido concebida como una auténtica fiesta popular. Durante todo el día no faltarán la música, la comida popular y un bingo musical, creando un ambiente pensado para que tanto participantes como vecinos y visitantes disfruten de una experiencia inolvidable.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 4 de agosto. Desde la organización se anima a cuadrillas, peñas, asociaciones, familias y grupos de amigos a participar en un evento donde la imaginación será tan importante como la velocidad.

Con esta primera edición, Haro incorpora a su calendario "una propuesta diferente, divertida y participativa que aspira a consolidarse como una de las grandes citas del verano riojano, convirtiendo durante un día a la ciudad en el escenario del mayor espectáculo de creatividad y buen humor sobre el agua".