Los hechos delictivos se han reducido en un 22,5% en Calahorra constatando que la ciudad y La Rioja son lugares seguros

La delegada del Gobierno condena "sin paliativos" la agresión a un joven el pasado sábado y pide "serenidad y tranquilidad" a los ciudadanos

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido este martes un encuentro con la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, donde se ha constatado que Calahorra "es una ciudad segura, con una disminución del 22,5% de hechos delictivos".

En la reunión en la que también han participado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local, la delegada ha condenado "sin paliativos" la agresión sufrida por un joven la pasada madrugada del sábado al domingo en las inmediaciones de la calle El Sol de la localidad.

La delegada se ha comprometido "a continuar trabajando para evitar que se vuelvan a producir".

En cualquier caso, Arraiz ha recordado que "las cifras demuestran un descenso en la tasa de criminalidad en Calahorra, gracias al trabajo de la Guardia Civil que, además, cuenta hoy con más efectivos como consecuencia del compromiso del Gobierno de España con la seguridad pública".

Además, a la plantilla ya reforzada al 100%, "existe un compromiso mayor con la incorporación de 7 efectivos más y todavía mayor presencia en las calles".

Por ello, la delegada del Gobierno ha transmitido a la alcaldesa de la ciudad que las instituciones "tienen que ser responsables y velar por la seguridad".

"La Rioja y Calahorra son lugares seguros y no hay razones objetivas para alarmar a la sociedad", ha enfatizado la delegada.

CONCENTRACIÓN

De esta forma y de cara a la concentración prevista para esta tarde para condenar los hechos del pasado sábado (y que según indica Delegación de Gobierno no se ha comunicado formalmente), Arraiz ha pedido "serenidad y tranquilidad" porque la presencia de la Guardia Civil "seguirá siendo intensa" en la ciudad de Calahorra.