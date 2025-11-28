Herce acogerá este domingo una plantación popular con 3.000 árboles organizada por Cruz Roja - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Herce acogerá este domingo una plantación popular con 3.000 árboles organizada por Cruz Roja. Una iniciativa que se ha dado a conocer en el balance de la actividad desarrollada por el Área de Medio Ambiente durante el último año.

En la rueda de prensa han participado Mª Eugenia González Gómez, presidenta autonómica de Cruz Roja; Gabriel Alcañiz González, responsable del Área de Salud y Medio Ambiente; y el alcalde de Herce, Jesús Ibáñez Martínez-Aldama.

Cruz Roja desarrolla su proyecto de reforestaciones con un doble objetivo: compensar las emisiones de CO2 derivadas de su actividad y favorecer la biodiversidad en entornos naturales. Además, en el Área de Medio Ambiente participan cerca de 500 personas voluntarias, que hacen posible estas actuaciones en toda la comunidad autónoma.

En materia climática, Cruz Roja es un referente nacional: es la primera organización social de España que mide y registra su huella de carbono, un trabajo que realiza desde hace varios años. En ese tiempo ha puesto en marcha un plan de reducción que ha permitido disminuir sus emisiones en un 40 por ciento. La parte de la huella que no puede eliminar se compensa mediante reforestaciones en espacios naturales, muchas de ellas desarrolladas en La Rioja.

A través del proyecto de reforestación en la localidad de Herce, la organización prevé acreditar ante la Oficina Española de Cambio Climático la absorción de unas 800 toneladas de CO2, pudiendo alcanzar más de 4.000 toneladas compensadas en los próximos 40 años. Durante 2024, Cruz Roja ha estimado su huella de carbono total en 24.400 toneladas de CO2, de las cuales 178 toneladas corresponden a la actividad de las oficinas de Cruz Roja en La Rioja.

"Nuestro objetivo es doble: actuar sobre las emisiones que generamos y, al mismo tiempo, mejorar la salud de los ecosistemas de nuestro entorno. Las reforestaciones muestran que, con el compromiso del voluntariado y la colaboración institucional, es posible recuperar suelos degradados y aumentar la capacidad del territorio para absorber CO2. Este trabajo no solo tiene impacto ambiental, también refuerza la implicación de la sociedad riojana en la protección de su propio entorno", Gabriel Alcañiz González, responsable del Área de Salud y Medio Ambiente de Cruz Roja en La Rioja Herce: una intervención para recuperar suelos y generar futuro

El nuevo proyecto de reforestación se desarrollará en 22,63 hectáreas de monte municipal, en zonas donde este tipo de actuaciones permiten regenerar suelos erosionados y mejorar la salud del ecosistema local. El primer rodal, conocido como 'Cogote de la Brutera', será el escenario de la reforestación popular del próximo domingo.

En una superficie de 2,5 hectáreas, cerca de 80 personas voluntarias y participantes plantarán 3.000 nuevos árboles de encina y pino piñonero, especies adecuadas para mejorar la resiliencia del entorno. Al noreste de la localidad continúan los trabajos forestales en los tres rodales restantes, situados en Peña Moro y su entorno.

Para completar estas zonas se han utilizado más de 26.000 plantones de encina, quejigo y pino piñonero.

BALANCE DE REFORESTACIONES RECIENTES EN LA RIOJA

El compromiso climático de Cruz Roja en La Rioja se refleja en los proyectos realizados en los últimos años, que combinan restauración ambiental, compensación de emisiones y mejora de la biodiversidad.

2022 - Ocón: labores de mantenimiento y reposición en la reforestación iniciada en 2021, con 6,95 hectáreas y más de 8.300 árboles.

2023 - Albelda de Iregua: reforestación de 29 hectáreas con la plantación de casi 35.000 árboles, que permitirán absorber 5.300 toneladas de CO2, equivalente al 25 por ciento de las emisiones de toda Cruz Roja en un año en el país.

2024 - Agoncillo: reforestación de 26 hectáreas con 31.200 árboles, con absorciones previstas de 3.370 toneladas de CO2.

2024 - Ocón: reposición de 1.020 plantones y construcción de una Laguna de Fauna, que mejora la biodiversidad local.

2025 - Herce: intervención de 22,63 hectáreas y plantación de más de 29.000 árboles entre los diferentes rodales, incluyendo la acción popular de este domingo.

Otras acciones realizadas en 2025 han sido proyecto de mejora de la biodiversidad en Albelda de Iregua, a través de la plantación de 500 encinas y 700 frutales silvestres en pinar de reforestación. - Tareas de mantenimiento del proyecto de reforestación de Ocón, realizado en 2021, que durante el último año ha sufrido un 12 por ciento de bajas, con la sustitución de aprox.

UNA APUESTA SOSTENIDA POR EL ENTORNO NATURAL

Este proyecto en Herce se suma a las intervenciones que Cruz Roja viene desarrollando en La Rioja para fomentar la conservación del entorno, la mitigación del cambio climático y la implicación de la ciudadanía a través del voluntariado y de actividades participativas. "Nos comprometemos a actuar tanto en la reducción como en la compensación de emisiones, pero también a implicar a la sociedad riojana en la protección de su entorno natural", ha señalado Mª Eugenia González durante la presentación.

Por su parte, Jesús Ibáñez Martínez-Aldama, alcalde de Herce, ha destacado "la importancia de recuperar espacios que habían sufrido procesos de erosión y convertirlos en áreas verdes que perdurarán en el tiempo como un activo natural del municipio". La actividad de reforestación prevista para este domingo es gratuita, abierta al público y especialmente pensada para familias, jóvenes y cualquier persona interesada en contribuir al cuidado del entorno.