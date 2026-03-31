Herida una ciclista tras sufrir una caída en la calle Portales de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista ha resultado herida a primera hora de esta mañana tras sufrir una caída en la calle Portales de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Nacional quien ha alertado del suceso sobre las 08,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.