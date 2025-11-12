Herida una joven de 14 años tras la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Club Deportivo de Logroño

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 14 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente por la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Club Deportivo de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 15,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la joven herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.