Herida una joven de 14 años tras la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Club Deportivo de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 12 noviembre 2025 18:17

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 14 años ha resultado herida esta tarde tras sufrir un accidente por la colisión entre un coche y un patinete en la Avenida Club Deportivo de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 15,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la joven herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado