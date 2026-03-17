Herida una mujer de 27 años tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en la Avenida de Madrid de Logroño

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LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años y vecina de Albelda de Iregua (La Rioja) ha resultado herida tras la colisión entre una furgoneta y una motocicleta en la Avenida de Madrid con la Avenida Salustiano Olózaga de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, una ambulancia de colectivos ha sido quien ha alertado del suceso sobre las 15,30 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notifica a Policía Local.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.