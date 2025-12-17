Herida una mujer de 44 años tras la colisión de dos turismos en la calle Cadena de Varea, en Logroño

Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 17:09
LOGROÑO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años ha resultado herida este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos vehículos en la calle Cadena, número 1, de Varea en Logroño.

Según indican desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Local quien ha informado del suceso sobre las 14,10 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.

