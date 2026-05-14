Herida una mujer de 59 años tras la colisión de dos turismos en la Avenida Lope de Vega de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión de dos turismos en la Avenida Lope de Vega con la calle Pedregales, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 17,15 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.