Herida una mujer tras sufrir un atropello por un ciclista en el parque de La Grajera de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida esta mañana tras sufrir un atropello por parte de un ciclista en el parque de La Grajera de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 09,00 horas de este miércoles y ha sido el propio ciclista quien ha alertado del suceso.

Hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, la mujer herida ha sido trasladada al servicio de urgencias del hospital San Pedro.