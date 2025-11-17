Heridas dos personas tras la colisión entre una furgoneta y un turismo en la N-232, en Foncea (La Rioja)

Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 17 noviembre 2025 10:38

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre una furgoneta y un turismo en la N-232, en el término de Foncea (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,20 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los dos heridos han sido trasladados al centro de salud de Haro.

