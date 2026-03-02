Herido un camionero tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía y posterior vuelco del vehículo en la N-232

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años y vecino de Arnedo ha resultado herido este mediodía tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su camión y posterior vuelco lateral del vehículo en la N-232, en el término municipal de Pradejón (La Rioja).

Hasta el lugar de los hechos se han personado los bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, la Empresa de Mantenimiento de Carreteras Villar y se notifica a Guardia Civil.

Finalmente, el conductor del camión ha sido trasladado al servicio de urgencias del Hospital de Calahorra. El camión permanece señalizado y ocupando un carril hasta su retirada.