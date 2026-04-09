Herido un ciclista tras sufrir una caída en la calle Doce Ligero de Artillería de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 45 años y vecino de Logroño ha resultado herido este mediodía tras sufrir una caída en la calle Doce Ligero de Artillería de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 14,05 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.