Herido un hombre de 58 años tras la colisión entre una bicicleta y un vehículo en la LR-137, en Navarrete

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido esta mañana tras la colisión entre una bicicleta y un turismo en la LR-137, punto kilométrico 12, de Navarrete (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 09,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el ciclista herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.