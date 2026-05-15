Herido un hombre de 81 años tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía en la AP-68, en Cenicero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 81 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su turismo en la AP-68, punto kilométrico 112, en el término municipal de Cenicero (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han dado aviso del suceso sobre las 18,00 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.