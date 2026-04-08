Herido un hombre de 82 años tras sufrir un atropello en la Avenida del Ebro de Calahorra

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un atropello en la Avenida del Ebro del municipio de Calahorra (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 10,20 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al hospital de Calahorra.