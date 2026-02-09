Herido un hombre tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Gran Vía de Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Gran Vía de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 15,50 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de Policía Local y los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el herido ha sido trasladado al servicio de urgencias de la clínica Los Manzanos.