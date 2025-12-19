Herido un joven de 15 años tras la colisión entre un turismo y una moto en Alfaro

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 15 años ha resultado herido este mediodía tras la colisión entre un turismo y una moto en la calle Catalanes con la calle Castejón, de Alfaro (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 13,20 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Alfaro y se movilizan los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.