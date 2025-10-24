Herido un joven de 18 años tras la colisión entre una motocicleta y una bici en un camino agrario de Autol

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre una motocicleta y una bicicleta en un camino agrario de Autol (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,25 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.

Finalmente el herido, vecino de Arnedo, ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital de Calahorra.