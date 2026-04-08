Herido un joven de 28 años tras la colisión entre un camión y una furgoneta en la N-232, en Cenicero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro
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Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 13:34
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LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años ha resultado herido esta mañana tras la colisión entre un camión y una furgoneta en la N-232, a la altura de Cenicero (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido uno de los propios implicados en el accidente quien ha informado del suceso sobre las 11,45 horas de este miércoles y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y se ha avisado a mantenimiento de carreteras ACEINSA.

También se han movilizado a los Bomberos del CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.

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