Intervención en la calle Pío XII de Logroño - EUROPA PRESS

Un herido leve tras un incendio en la cocina de un domicilio de la calle Pío XII de Logroño LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño participan en estos momentos en la extinción de un incendio en la cocina de un domicilio ubicado en la calle Pío XII, número 11, de Logroño.

Al parecer, y según las primeras informaciones facilitadas por el Consistorio municipal, hay un herido leve (en el brazo), el cual tras una primera asistencia en el lugar de los hechos no ha precisado traslado a centro sanitario. El humo ha hecho también que los efectivos de emergencias trabajen para ventilar algunos espacios del inmueble, como la escalera.

Hasta el lugar de los hechos, que se ha producido alrededor de las 19,30 horas de esta tarde, se han personado, además de la dotación de bomberos, efectivos de la Policía Local y Nacional y una ambulancia. De momento se desconocen más datos del suceso.