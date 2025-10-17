Herido un motorista de 50 años tras sufrir un accidente en la calle Carnicerías de Lardero

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 50 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir una caída en la calle Carnicerías, número 16, de Lardero.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Local quien ha dado aviso del suceso sobre las 11,45 horas de este viernes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Finalmente, ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos.