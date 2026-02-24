Herido un motorista de 83 años tras colisionar con un turismo en la Avenida Príncipe de Asturias de Fuenmayor

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y una motocicleta en la Avenida Príncipe de Asturias de la localidad riojana de Fuenmayor.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 08,55 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y efectivos de la Guardia Civil.

Tras ser atendido en el lugar, el motorista de 83 años, vecino de la propia localidad, ha sido evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.