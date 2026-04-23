Herido un niño tras sufrir un atropello en la calle Somosierra de Logroño

Archivo - 202207211cf376c1c2720590f7b4c8ca4b7a9617.jpg - CSIF LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un niño ha resultado herido tras sufrir un atropello en la calle Somosierra de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,15 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, el niño herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.