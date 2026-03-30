La Hermandad de Cofradías ofrece reservar sillas para la procesión del 'Santo Entierro' de Logroño por cinco euros - HERMANDAD DE COFRADÍAS

LOGROÑO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Cofradías de Logroño ofrece la reserva de sillas para presenciar la procesión del 'Santo Entierro', que recorre las calles del Casco Antiguo de la capital, con un donativo de cinco euros -a abonar en efectivo-, y que serviría para abonar los gastos de la iniciativa . Además, han informado que reservan sitios para personas con movilidad reducida.

La entidad señala que se podrán realizar las reservas en la parroquia de Santa Teresita, el Martes Santo entre las 10,00 y las 14,00 horas, y de 17,00 a 19,00 horas, el Miércoles Santo de 17,00 a 20,00 horas, y el Jueves Santos de 10,00 a 14,00 horas, y de 17,00 a 20,00 horas.

También se podrá hacer en la peluquería Sandra López, situado en la calle Ruperto Gómez de Segura, 2, bajo, el martes de 09,00 a 13,00 horas, y el miércoles de 09,00 a 13,00 horas, y de 15,00 a 19,00 horas.

Además, la Hermandad de Cofradías reclama "recogimiento y respeto durante la procesión".