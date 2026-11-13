Herranz aboga por una mayor seguridad jurídica y simplificación en la UE para el sector de complementos alimenticios

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), y vicepresidenta en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Esther Herranz, en una jornada de Afepadi - PP

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), y vicepresidenta en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública y Seguridad Alimentaria, Esther Herranz, ha participado hoy en una jornada organizada por la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi) bajo el título 'El Real Decreto de Complementos Alimentarios y la competitividad europea', donde ha reclamado con firmeza una mayor seguridad jurídica y una simplificación de las normas comunitarias para proteger la actividad del sector "y no frenar su actividad económica e innovación que está en auge".

Durante su intervención, Herranz ha señalado los problemas que generan las prohibiciones de ciertas sustancias naturales -como algunos extractos de plantas o componentes tradicionales- debido a evaluaciones europeas "que no siempre se adaptan bien a las matrices de origen natural".

Se ha referido en concreto a las objeciones impulsadas desde el Parlamento europeo ante prohibiciones como las de los derivados hidroxiantracénicos (HAD) o las monacolinas. En este sentido, ha recordado que "confiamos, al igual que el sector, en el próximo fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aportar claridad sobre el reglamento europeo" y ha defendido que, "antes de llegar a prohibir productos, se valoren alternativas más equilibradas, como un mejor etiquetado o límites en las dosis", porque, entre otras cosas, "es necesario distinguir entre sustancias aisladas añadidas y componentes naturales".

Asimismo, la eurodiputada ha insistido en la necesidad de eliminar trabas burocráticas y barreras dentro del mercado europeo para que las empresas puedan aprovechar todo su potencial sin perder de vista la protección de los consumidores.

A nivel nacional, la eurodiputada ha recordado que "este debate también ha servido para repasar la actualización de la normativa española en tramitación, destacando el objetivo de agilizar los procedimientos y dar cabida a nuevos ingredientes naturales manteniendo las máximas garantías de seguridad alimentaria".

Pero, en cualquier caso, y para finalizar, Herranz ha reiterado el compromiso del PPE con la simplificación legislativa y la eliminación de barreras no arancelarias para desbloquear todo el potencial del mercado único de más de 400 millones de habitantes.