Herranz apoya al Consejo Regulador de Brandy de Jerez y pondrá en valor en Bruselas su histórico sistema envejecimiento

La eurodiputada del PP riojano, Esther Herranz, durante su encuentro con el presidente del consejo regulador de Brandy de Jerez, Ricardo Rebuelta y a su director, César Saldaña - PP EUROPEO

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del Partido Popular Europeo (EPP) y copresidenta del Intergrupo Vino del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha trasladado al presidente del consejo regulador de Brandy de Jerez, Ricardo Rebuelta y a su director, César Saldaña, su apoyo a poner en valor en Bruselas su histórico y singular sistema de envejecimiento.

Tras mantener una reunión de trabajo acompañada también del director Ejecutivo de Espirituosos España, Bosco Torremocha, Herranz ha ponderado la maestría y la singularidad del método de criaderas y soleras, y ha anunciado que llevará de forma prioritaria al Parlamento Europeo la defensa de este sistema tradicional de envejecimiento continuo y dinámico por ser único en el mundo.

En su intervención, la eurodiputada ha elogiado la complejidad técnica de la crianza jerezana, además de su singularidad cultural destacando que el sistema representa una de las mayores joyas enológicas del patrimonio vitivinícola mundial. Sin embargo, la actual normativa comunitaria, al no haber cumplido la Comisión Europea con su obligación al respecto, no refleja adecuadamente esta realidad, generando incertidumbre y limitaciones a la hora de indicar la edad de estos vinos en el etiquetado.

"El sistema de criaderas y soleras es un ejemplo claro de calidad, constancia y tradición que debemos ponderar y proteger con orgullo desde las instituciones europeas. No tiene sentido que la legislación comunitaria ponga trabas a la hora de reflejar la edad de estos vinos, porque podría acabar incluso con una forma de crear vino y una denominación. Voy a llevar esta demanda directamente al Parlamento Europeo para que Bruselas reconozca la singularidad de Jerez y garantice el encaje legal que merece su forma de elaboración", ha afirmado Esther Herranz.

Para dar respuesta a las necesidades transmitidas por el sector bodeguero y vitícola jerezano, Herranz defenderá desde la eurocámara el concepto normativo de "edad media estimada", permitiendo que los vinos criados por el sistema de solera puedan indicarlo de forma clara y legal, habida cuenta de todos los controles con los que ya cuenta esta forma de elaborar Brandy.

"Jerez no solo elabora un brandy único, sino que abandera un modelo de excelencia que debe ser reconocido internacionalmente", ha concluido la euroditutada, a lo que César Saldaña ha añadido que "solo queremos que se ponga en valor lo que define nuestra forma de saber hacer".