Herranz pide reforzar el apoyo europeo al sector vitivinícola y reconocer el esfuerzo de las familias productoras - ESTHER HERRANZ

En el acto "El futuro europeo del vino está en juego"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP y copresidenta del Intergrupo del Vino del Parlamento Europeo, Esther Herranz, ha puesto en valor el trabajo diario de las familias, viticultores, bodegueros y cooperativas "que hacen posible que podamos disfrutar un producto milenario". Ha sido durante la apertura del Día Europeo del Vino 2025 en Estrasburgo, junto al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen.

En este acto, Herranz ha destacado que "no solo disfrutamos del producto final, sino también de sus paisajes, de los entornos conservados gracias a su labor y de la historia que encierra cada copa", y recordó que "esta evolución y adaptación a los nuevos tiempos es la que ha permitido al sector perdurar y seguir vigente hasta nuestros días".

La eurodiputada ha reconocido que "el sector atraviesa una grave crisis desde hace años" y subrayó que "no existe una solución única, pero sí la necesidad de adaptar y ampliar las herramientas a disposición del sector para que pueda hacerle frente".

MEDIDAS EUROPEAS PARA EL SECTOR DEL VINO

Como ponente del Paquete Vino en el Parlamento Europeo, Herranz valoró positivamente la propuesta inicial de la Comisión Europea y explicó que su trabajo busca reforzarla y ampliarla, para dar al sector vitivinícola mayor flexibilidad y seguridad.

Entre las medidas que impulsa el texto que está negociando el Parlamento Europeo destacan la posibilidad de transferir fondos no gastados de un año a otro, utilizar los fondos sectoriales para medidas voluntarias de crisis, prolongar y diversificar las campañas de promoción en terceros mercados y ofrecer apoyo financiero para las medidas de prevención y gestión de plagas muy contagiosas que amenazan los viñedos europeos.

El texto se votará dentro de dos semanas en la Comisión de Agricultura, lo que permitirá avanzar las negociaciones con el Consejo para finalizar el trámite legislativo de la propuesta. Herranz ha finalizado deseando que "estas navidades podamos brindar con un buen vino por el éxito en la tramitación de este dosier".