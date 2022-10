Hita sobre Viñedos de Álava: "El sector está de acuerdo con el modelo de defensa del Gobierno riojano"

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha asegurado hoy, en relación con la aprobación, por parte del Gobierno vasco, de la DOP Viñedos de Álava, que "el sector está de acuerdo con el modelo de defensa del Gobierno riojano".

Hita ha contestado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, relativa a si piensa el Ejecutivo regional "continuar sin hacer una defensa política desde La Rioja".

Así, Garrido ha creído que es "muy difícil de entender" que la consejera "no quiera usar la política para defender algo tan propio de esta tierra"; llegando a pedirle que se vaya para que alguien pueda hacerlo.

"Si usted forma parte de un gobierno que es una institución política, y viene a este parlamento para explicarnos sus acciones, por qué no quiere hacer uso de la política para defender a la Denominación; no lo entendemos, no nos entra en la cabeza", ha desarrollado.

La consejera ha insistido en que el Gobierno de La Rioja sí está haciendo una defensa "contundente y constructiva"; pero, le ha dicho a Garrido: "Lo que ustedes no van a hacer es marcar nuestra hoja de ruta".

Así, ha dicho, el Gobierno, desde enero del 2020 ha ido "de la mano del sector y del Ministerio, respetando y apoyando todas y cada una de las decisiones de las bodegas, representadas en el Consejo".

Garrido ha asegurado que "todo el mundo intuye que esta amenaza ha llegado tan lejos porque el PSOE lo ha permitido"; algo ante lo que la consejera ha considerado que, desde el Partido Popular, son "perfectos altavoces del ruido".