La HOAC censurará este domingo "la precariedad, la siniestralidad y las desigualdades que rompen la dignidad humana"

DIA DE LA HOAC que se celebra el próximo 17 de mayo en Logroño, bajo el lema "Participar para transformar". - HOAC LA RIOJA

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad Obrera de Acción Católica reivindicará este domingo 17 de mayo, en la plaza del Mercado de Logroño, "una Iglesia comprometida con el mundo obrero" y denunciará "la vivienda imposible, la precariedad, la siniestralidad laboral, el deterioro de la sanidad pública y las desigualdades que rompen la dignidad humana".

En nota de prensa, la HOAC ha resaltado: "No hay fe verdadera si se da la espalda al sufrimiento social" y, por eso, ha anunciado, celebrará este domingo el Día de la HOAC reafirmando su compromiso como iglesia presente en el mundo obrero y del trabajo".

Lo harán desde la campaña 'Cuidar el trabajo, cuidar la vida', convencidos de que "participar, organizarse y luchar por la justicia social también es vivir el Evangelio" porque "la fe se hace compromiso cuando defiende la dignidad humana.

"Inspirados por la Doctrina Social de la Iglesia y por el llamamiento del papa Francisco a construir fraternidad y encuentro, denunciamos las injusticias que golpean cada día a las personas trabajadoras y a las familias más vulnerables", han avanzado.

Han destacado cómo la vivienda se ha convertido en un privilegio para demasiadas personas, expulsadas de un hogar digno mientras unos pocos hacen negocio con un derecho básico.

Al mismo tiempo, han dicho, la privatización de los servicios esenciales continúa avanzando, poniendo el beneficio económico por encima del bien común y debilitando derechos que deberían estar garantizados.