Hojas (UGT) afirma que la división política "está retrasando la recuperación económica" algo que es "vergonzoso"

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA), Pedro Hojas, ha hecho un llamamiento a los políticos porque "es vergonzosa la situación política, porque no entiendo que estén enfrascados en las situaciones que nos están llevando". Ha añadido que "cada vez que vemos la división y el enfrentamiento político entre las diferentes fuerzas, lo que hacemos es retrasar la recuperación económica".

"Deben de aprender de los agentes económicos y sociales - ha añadido- porque estamos dando un ejemplo país, porque hacemos lo que la sociedad nos pide que es negociar y llegar a acuerdos", que "es algo que echamos en falta de los partidos políticos".

Hojas ha realizado estas manifestaciones a los medios de comunicación tras participar en el duodécimo Congreso Regional de UGT-FICA La Rioja, que se ha celebrado en Riojafórum.

El dirigente ugetista ha indicado que "no puede ser que veamos el espectáculo lamentable que estamos viendo continuamente en el Congreso de los Diputados", por lo que les ha exigido que "llegan a acuerdos, porque el no hacerlo, cuesta vidas y hace que salgamos más tarde de la pandemia, así como económicamente vamos a salir aún más destrozados".

Para la salida de la crisis, ha apuntado que "se debe cambiar el modelo productivo, ya que tenemos que aprovechar esa ingente cantidad de dinero que viene de Europa para modernizar nuestra industrias, además de reindustrializar el país". De hecho, ha reclamado a las comunidades autónomas que "aprovechen este momento, y planteen al Gobierno central proyectos industriales que sean creíbles y ejerzan ese papel de locomotora de todo lo demás que puede venir de la industria, que son los servicios o la propia administración".

Ha destacado la importancia del Diálogo Social en el que "las organizaciones sindicales, conjuntamente con las empresariales, estamos llegando a acuerdos a nivel nacional, que luego tenemos que dar traslado aguas abajo, en los convenios colectivos, ya sean regionales, sectoriales o de empresa".

El secretario general de UGT-FICA ha abogado por la "cualificación" de los trabajadores, y contar con más industria porque ésta "vertebra un país", ya que "donde no hay industria no hay servicios, ni se fija población", sin olvidar que "hay que hacer esfuerzos en la digitalización, porque si no llegaremos a esas diferencias que tenemos entre comunidades y ciudades".

ERTES Y TELETRABAJO

A continuación, Hojas ha apuntado que "tenemos unos retos muy importantes con los ERTES, donde es importante conocer que allí donde ha habido participación de los representantes de los trabajadores las condiciones de esos ERTES para los trabajadores de esas empresas son mucho mejores que allí donde no había representación de los trabajadores". Ante ello, ha resaltado "el esfuerzo que hemos tenido que hacer en los momentos más duros de la pandemia".

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (UGT-FICA), ha indicado, además, que "tenemos que adaptar la Ley del Teletrabajo para trasladarlos a los sectores, y pactar las condiciones efectivas de ese teletrabajo que ha sido durante la pandemia muy voluntarioso pero por emergencia". De hecho, ha señalado que el teletrabajo "tal y como se sigue haciendo no es lo que tiene que realizar y hay que regularlo, haciéndolo equilibrado entre empresas y trabajadores".