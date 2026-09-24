Un hombre de 25 años resulta herido tras ser atropellado por una bicicleta en Avenida de la Paz de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 25 años ha resultado herido, este madrugada, tras ser atropellado por una bicicleta en la calle Avenida de la Paz de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 02:17 horas de hoy, jueves 24 de septiembre, se han recibido varias llamadas de emergencia a través del 112 que informaban del atropello por una bicicleta a un peatón, en la calle Avenida de La Paz de Logroño.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Se trataba de un varón de 25 años que, tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de San Pedro.