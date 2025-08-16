Un hombre de 35 años se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel tras incautarle droga en una maleta

El acusado fue interceptado en la Estación de Autobuses de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 35 años se enfrenta a una pena de cárcel de cuatro años, que le pide el Ministerio Fiscal, tras incautarle droga que, según la acusación pública, iría destinada a la venta en una maleta.

El próximo 15 de septiembre, en la Audiencia Provincial, se juzgarán unos hechos (ante los que se prevé llegar a conformidad entre las partes) que se remontan al 18 de diciembre del año 2023.

Ese día, sobre las 16,30 horas y tal como relata el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el encausado fue interceptado por la Policía Nacional en la Estación de Autobuses de Logroño.

El acusado portaba en su maleta con la finalidad de promover el consumo ilegal, siguiendo el relato del Ministerio Fiscal, una bolsa con una sustancia compacta de color rosa.

Tras incautarse la droga, de su exacto pesaje y análisis se obtuvo 28,7 gramos de anfetaminas con una riqueza del 57,9 por ciento. Su valoración en el mercado ilícito asciende a 840,04 euros.

La anfetamina tiene la calificación de sustancia psicotrópica sujeta a fiscalización internacional de conformidad con el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidas. También, del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

Para el Fiscal, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en relación con sustancias que causan daño grave a la salud previsto y tipificado en el artículo 368 del Código Penal.