Un hombre de 45 años es trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir una cornada en Rincón de Soto

El herido fue atendido por Cruz Roja
El herido fue atendido por Cruz Roja - CRUZ ROJA
Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 28 septiembre 2025 10:03

   LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 45 años ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir una cornada en un festejo taurino en Rincón de Soto, tal y como ha dado a conocer SOS Rioja.

   A las 19:06 de ayer, personal de Cruz Roja que se encontraba haciendo un servicio preventivo en un festejo taurino en Rincón de Soto informó a SOS Rioja que estaba atendiendo a un hombre de 45 años.

   El hombre había resultado herido por una cornada y se había caído, causándole un traumatismo. Tras atender al herido en el lugar, la ambulancia de Cruz Roja lo trasladó al Hospital de Calahorra.

Contador