Un hombre de 45 años es trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir una cornada en Rincón de Soto

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 45 años ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir una cornada en un festejo taurino en Rincón de Soto, tal y como ha dado a conocer SOS Rioja.
A las 19:06 de ayer, personal de Cruz Roja que se encontraba haciendo un servicio preventivo en un festejo taurino en Rincón de Soto informó a SOS Rioja que estaba atendiendo a un hombre de 45 años.
El hombre había resultado herido por una cornada y se había caído, causándole un traumatismo. Tras atender al herido en el lugar, la ambulancia de Cruz Roja lo trasladó al Hospital de Calahorra.