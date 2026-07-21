Un hombre de 62 años es trasladado a Los Manzanos tras la colisión entre un coche y una moto en Logroño

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LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha sido trasladado hoy al Hospital Viamed Los Manzanos tras la colisión entre un coche y una moto en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 12:15 horas de hoy, un particular ha dado aviso del accidente, ocurrido en la confluencia entre las calles San Bernabé y Ribera, al centro coordinador de emergencias.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del siniestro, un hombre de 62 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Viamed Los Manzanos.