Un hombre de 62 años es trasladado a Los Manzanos tras la colisión entre un coche y una moto en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 21 julio 2026 13:54
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   LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 62 años ha sido trasladado hoy al Hospital Viamed Los Manzanos tras la colisión entre un coche y una moto en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 12:15 horas de hoy, un particular ha dado aviso del accidente, ocurrido en la confluencia entre las calles San Bernabé y Ribera, al centro coordinador de emergencias.

   Desde el SOS Rioja se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del siniestro, un hombre de 62 años ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Viamed Los Manzanos.

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