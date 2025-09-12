Un hombre de 80 años, trasladado al San Pedro tras salirse de la vía con su tractor en Cenicero

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años de edad ha resultado herido este mediodía, en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal del Cenicero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 12,04 horas de este viernes, se ha recibido aviso en SOS Rioja de un tractor que se ha salido de la vía en el camino del Regadío de Cenicero.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el conductor del tractor, un hombre de 80 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.