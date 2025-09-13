Un hombre, herido al chocar su motro contra un turismo en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 19,57 horas de este viernes, SOS Rioja ha recibido el aviso de la colisión entre un turismo y una moto en la calle Huesca, nº 34 de la capital riojana.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el motorista, un hombre de 41 años, ha resultado herido y ha tenido que ser evacuado al Hospital San Pedro de Logroño.