Un hombre, herido esta tarde en un accidente en Logroño

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde en un accidente ocurrido en el centro de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio Riojano de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 18,03 horas de este jueves, SOS Rioja ha recibido varias llamadas informando del choque de un turismo contra un árbol, provocando su caída sobre una persona en la calle Avenida de Colón, número 2, de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha avisado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente ha resultado herido un hombre de 43 años, que ha tenido que ser evacuado al Hospital San Pedro de Logroño.