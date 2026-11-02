Un hombre trasladado a 'Los Manzanos' tras ser arrollado con su patinete en Logroño

Urgencias de Viamed Los Manzanos en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras ser arrollado, a las 08,02 horas, con su patinete en la intersección de las calles Serradero y San Adrián de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado el incidente a la Policía Local.