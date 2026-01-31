El Horno de la Ciudadela de Pamplona acoge una exposición con obras de animación del creador riojano Daniel Llaría

Cartel de la exposición de Daniel Llaría Gaspar - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA/ LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Horno de la Ciudadela de Pamplona acoge, hasta el 29 de marzo, la exposición 'Medrando y otras animaciones (2012-2026)', del creador riojano Daniel Llaría Gaspar.

La muestra está compuesta por cuatro obras de animación, realizadas con las técnicas de stop-motion y time-lapse, donde el autor "se centra en el espacio que separa la escultura y la imagen-vídeo".

La experimentación en el campo de la animación "se sirve de objetos cotidianos, entornos y paisajes para generar imágenes que dialogan en tiempos diferentes", según han explicado desde el Ayuntamiento en una nota de rensa.

Las cuatro obras seleccionadas por Daniel Llaría "comparten elementos formales y simbólicos, que invitan a ponerlas en relación dentro del espacio del Horno".

La exposición la han presentado el director del área de Cultura, Fiestas y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, Iñigo Gómez, y el autor, Daniel Llaría Gaspar.

En las creaciones de 'Medrando y otras animaciones' hay referencias al trabajo y a la "materialidad de los objetos", y "confrontación entre densas urbes arquetípicas y espacios rurales vaciados, que aluden a una identidad deslocalizada y fragmentada".

Los títulos de las creaciones son los siguientes: 'So go and become a storyteller. A tale about stuffing and being exploited' (2012), 'No nadas mejor de lo que nadabas al principio' (2015-2016), 'Be Seen Be Safe' (2017-2020) y 'Medrando' (2021-2026).

El artista multidisciplinar Daniel Llaría Gaspar (Logroño, 1985) vive y trabaja en Bilbao. Su trabajo parte de la escultura y se expande al lenguaje audiovisual y el dibujo.

Sus vídeos e instalaciones utilizan materiales como el tejido, el hormigón o el caucho "para abordar cuestiones relacionadas con las identidades de clase, las relaciones de poder y la sexualidad en la construcción de imaginarios e ideologías colectivos".