El Hospital de Calahorra ha ampliado consultas y servicios en doce especialidades en el último año

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Calahorra ha incrementado su cartera de servicios en el último año, reforzando áreas tan demandadas como Cardiología, Oftalmología, Otorrinolaringología o Neurología; ampliando puestos para la Unidad del Dolor o sumando horas de realización de pruebas diagnósticas en endoscopias digestivas, ecografías o resonancias magnéticas.

En total son 12 las especialidades que ofrecen una mayor atención a los pacientes de La Rioja Baja que hace un año, prueba de la apuesta del Gobierno de La Rioja por potenciar el hospital comarcal que en enero de 2024 quedó totalmente integrado en el Servicio Riojano de Salud.

-Endoscopia digestiva: Se han sumado tres sesiones semanales más por las tardes.

-Diagnóstico por imagen: La realización de resonancias magnéticas se ha extendido también a los sábados; ampliada la oferta de ecografía, a través de soporte radiológico externo, y de densitometría y tomografía computarizada.

-Cardiología: Una consulta diaria adicional. -Oftalmología: Siete consultas más a la semana, más la atención de dos optometristas más cada día.

-Neurología: Soporte de profesionales en jornada ordinaria.

-Nefrología: Incremento de una consulta de especialistas.

-Urología: Tres consultas más (una de mañana y dos de tarde) cuatro días a la semana.

-Otorrinolaringología: Una/dos consultas más de tarde cuatro días a la semana.

-Unidad del dolor: Ampliación de puestos de Cirugía Mayor Ambulatoria para intervencionismo en terapia del dolor.

-Farmacia hospitalaria: Refuerzo para facilitar la integración de los servicios de farmacia de los hospitales del SERIS y su logística.

-Cirugía: Refuerzo para incremento de la actividad quirúrgica.

-Urgencias: Refuerzo de la atención tanto pediátrica como general. Con estos cambios en la cartera de servicios en las distintas especialidades se está consiguiendo poco a poco ir disminuyendo los pacientes en espera y agilizando la atención tanto en pruebas diagnósticas como en actividad intervencionista.

Así, por ejemplo, se ha pasado de realizar 4.322 ecografías de enero a junio de 2023 a 5.363 ecografías en el mismo periodo de este año; de 960 colonoscopias/gastroscopias a 1.222; o de 1.867 operaciones en los seis primeros meses de 2023 a 1.945 en los seis primeros de 2025.