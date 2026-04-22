El Hospital de Calahorra muestra la importancia de una alimentación saludable con menús a base de verduras y hortalizas

El Hospital de Calahorra participa en las Jornadas de las Verduras - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Calahorra ha mostrado la importancia de una alimentación saludable, durante la XXX edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, con menús elaborados a base de verduras y hortalizas de la huerta calagurritana.

Tal y como ha trasladado el Gobierno riojano, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Marín, ha participado en los actos organizados por el Hospital de Calahorra con motivo de la celebración de las XXX Jornadas Gastronómicas de la Verdura que organiza la ciudad riojabajeña.

Junto a la consejera, también han participado la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, el gerente del SERIS, Luis Ángel González y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, entre otros profesionales y autoridades.

Un año más, el Hospital de Calahorra se suma a la celebración de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura con el objetivo de mostrar y promover la importancia que tiene y cómo influye en la salud el consumo de verduras.

En el vestíbulo del Hospital se ha habilitado una exposición de champiñones y una presentación audiovisual sobre el cultivo del champiñón, en colaboración con la Asociación Profesional de Productores de Sustratos y Hongos de La Rioja, Navarra y Aragón (ASOCHAMP).

También se ha instalado un expositor con un homenaje al producto hortofrutícola de La Rioja Baja, en colaboración con Aramark.

Destaca también, la exposición de manualidades de los alumnos de Educación Primaria de diversos centros educativos de Calahorra con el tema 'La verdura como alimentación saludable y sostenible', y el reparto de folletos informativos sobre hábitos saludables en nuestra alimentación, elaborados por la Dirección General de Salud Pública de La Rioja.

Asimismo, el Hospital de Calahorra está ofreciendo, durante toda esta semana, unos menús especialmente elaborados para la ocasión cuyos protagonistas son el amplio abanico de productos de calidad de la huerta calagurritana.

Estos menús se sirven a los pacientes ingresados en el centro y a los usuarios de la cafetería del mismo.

Por otro lado, y enmarcada también en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, hoy, el Centro Joven Municipal de Calahorra, acogerá a las 19,30 horas una charla-coloquio titulada: 'Preguntas al Cardiólogo de mi Hospital', a cargo del doctor José María González-Gay García, Especialista de Área de Cardiología del Hospital de Calahorra.