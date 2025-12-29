El Hospital San Pedro consolida su liderazgo como mejor hospital riojano, según el Índice de Excelencia Hospitalaria 2025 - INDICE EXCELENCIA HOSPITARLIA

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha lanzado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) anual, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles. Este año, el Hospital San Pedro (1º) vuelve a encabezar el Top 5 del IEH Autonómico, consolidando su liderazgo como hospital de referencia de La Rioja.

Le siguen en el Top 5 del IEH Autonómico riojano la Fundación Hospital Calahorra (2º), alternándose con el Hospital General de La Rioja (3º), que desciende un puesto.

"España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención cada vez más orientada al paciente. El reto ahora no es solo mantener esa calidad y capacidad de adaptación a escenarios cada vez más complejos, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias. Un contexto en el que la Fundación Jiménez Díaz se ha consolidado año tras año como un referente, demostrando su liderazgo y su visión estratégica al evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", afirma Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA. Fundación Jiménez Díaz, líder indiscutible del IEH General desde hace una década

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General durante toda una década, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

En la edición de este año del IEH, completan el Top 5 el Hospital Universitario La Paz (2º) -que estabiliza puesto-, el Hospital Universitario Vall d'Hebrón (3º) -que gana un puesto- y se alterna con el Hospital Universitario Gregorio Marañón (4º), y el Hospital Universitario Clínico San Carlos (5º) -que se mantiene en la misma posición-.

El Top 10 lo completan este año el Hospital Clinic de Barcelona (6º) -se mantiene-; el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º) y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º), que suben ambos dos posiciones; y el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (9º) y el Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona (10ª), que entran por primera vez en el Top 10 del IEH a nivel nacional.

En esta edición, Madrid vuelve a ser referente del ecosistema hospitalario nacional, con cuatro hospitales en el Top 5 del ranking y 5 centros en el Top 10 del IEH 2025 General. Le sigue Cataluña, con cuatro centros, y Andalucía, que vuelve a estar representada con un centro.

El IEH General y Autonómico se consolidan como una medición de referencia año tras año, evaluando la excelencia de los centros hospitalarios en España sin discriminar la titularidad de los centros analizados y reflejando el impacto de un sistema que combina múltiples fortalezas: desde su personal altamente cualificado, reconocido por incluir algunos de los mejores médicos y especialistas de Europa, hasta las significativas inversiones en infraestructura y tecnología de vanguardia que impulsan la innovación asistencial.

Este ranking destaca no solo el alto nivel científico de los hospitales, sino también la transformación del modelo de atención al paciente, con un enfoque cada vez más centrado en la humanización de los cuidados y en la implementación de estrategias personalizadas que mejoran la experiencia del usuario.