El Hospital Universitario de Calahorra invierte 600.000 euros en innovación tecnológica para diagnósticos de precisión - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Calahorra contará en otoño con un nuevo equipamiento de diagnóstico de precisión: un mamógrafo con tomosíntesis (3D) que permitirá incrementar su cartera de servicios, asumiendo el programa de screening de cáncer de mama para las mujeres de la localidad, además de la actividad de control que se venía realizando hasta el momento.

El centro de referencia hospitalaria para La Rioja Baja incorporará también un nuevo telemando de última generación para estudios de radiología, con una inversión total superior a los 600.000 euros. En esta tecnología, el Servicio Riojano de Salud ha invertido 541.000 euros para su adquisición -parte de ellos, fondos procedentes del Plan nacional AMAT-I- más otros 70.000 euros en las obras de instalación y adecuación del espacio.

Estas obras, que es preciso realizar para el correcto funcionamiento de estos dispositivos, empezaron durante el verano en la parte correspondiente al telemando, fase que ahora termina para iniciarse a partir del 1 de septiembre los trabajos del mamógrafo. Está previsto que para noviembre los equipos estén instalados y en funcionamiento.

La directora del Hospital de Calahorra, Patricia Martín Rico, ha informado de este nuevo impulso tecnológico que se imprime al centro. "Teníamos un mamógrafo ya obsoleto y que se averiaba con mucha facilidad, siendo además difícil su reparación por falta de piezas. El cambio que vamos a experimentar con este mamógrafo con tomosíntesis de última generación es inmenso. Actualmente hacíamos al año unas 150 mamografías y ahora vamos a hacer más de 4.000".

Con ese volumen de referencia, y teniendo en cuenta que la población diana estimada en la ciudad de Calahorra -mujeres entre 45 y 69 años- es de 4.521 personas dentro del programa de cribado mamográfico anual, a partir de ahora las usuarias podrán realizarse las pruebas en el hospital en lugar de acudir a la unidad móvil como hasta el momento.

"Van a ganar en confort y también en una mayor oferta de días de atención porque no van a estar sometidas al calendario de presencia de la unidad móvil". Para el resto de mujeres de la comarca que participen en el programa de cribado se mantendrá la atención en la unidad móvil por su mayor facilidad de acceso.

"No obstante -ha señalado Martín Rico- también se verán muy beneficiadas al contar su hospital comarcal con este equipamiento que estará a su disposición para cualquier prueba complementaria o seguimiento de tratamientos". Por su parte, el nuevo telemando permitirá hacer estudios radiológicos dinámicos con contraste con tecnología de última generación.

Además, el equipo permitirá realizar radiología convencional, lo que incrementa esta oferta para nuestros ciudadanos. Esta nueva dotación se suma a la actuación ya realizada en la sala de hemodiálisis, con un nuevo box para pacientes con enfermedades que precisen aislamiento, o al proyecto de ampliación del hospital, presentado a principios de verano por su directora y por el gerente del SERIS, en el que el Gobierno regional va a incrementar un 40 por ciento el número de consultas y construir un nuevo gimnasio de rehabilitación de 500 metros cuadrados.

Tecnológicamente, el hospital comarcal también está experimentando una gran renovación, con incorporaciones tan innovadoras como la herramienta de cribado oftalmológico con Inteligencia Artificial DORIA.

Al margen de la mejora de las infraestructuras y equipamiento, el Hospital de Calahorra está experimentando en los últimos meses un incremento constante de profesionales, potenciado con las últimas medidas adoptadas desde el Plan de Fidelización y Captación de Talento a la declaración de plazas de difícil cobertura en distintas especialidades. Así, se acaban de incorporar 25 nuevos profesionales, 15 facultativos de 10 especialidades más 10 enfermeras.