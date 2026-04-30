Hospitales del SERIS, destino de referencia para la formación sanitaria especializada de 46 nuevos profesionales

La consejera María Martín interviene en el acto de despedida de los MIR - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha participado este jueves, día 30, en el acto de despedida de los médicos internos residentes (MIR) que finalizan su periodo de formación especializada en los centros del Servicio Riojano de Salud (SERIS), celebrado en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño.

Un total de 46 profesionales han completado su formación en los últimos años en el sistema sanitario público riojano, un dato que, en palabras de la consejera, "refleja la calidad, el compromiso y el atractivo de nuestro sistema sanitario como espacio de aprendizaje y desarrollo profesional".

Durante su intervención, María Martín ha destacado el valor humano y profesional de esta promoción, subrayando que "tenemos en nuestro sistema sanitario 231 residentes, de los que 46 finalizan este año su formación. A todos ellos queremos darles la enhorabuena por el esfuerzo y el camino recorrido hasta llegar a este momento en el que comienzan una nueva etapa profesional".

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de acompañamiento y pertenencia: "Empiezan a volar, pero no lo hacen solos, porque seguirán contando con el respaldo de un sistema sanitario que les ha visto crecer y que forma parte ya de su trayectoria".

De los 46 profesionales, 19 pertenecen a Atención Primaria (17 de Medicina y 2 de Enfermería), mientras que 27 forman parte de Atención Hospitalaria (20 de Medicina, 4 de Enfermería -matronas- y 3 de Salud Mental: 2 de Medicina y 1 de Enfermería).

En este sentido, ha destacado que "La Rioja se ha consolidado como un entorno excelente para la formación sanitaria especializada, gracias a la implicación de sus profesionales, la calidad asistencial y el acompañamiento cercano a los residentes".

El acto ha contado también con la presencia del gerente del SERIS, Luis Ángel González; la gerente de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez; y la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, junto a otros miembros del equipo directivo, tutores y responsables de las distintas unidades docentes.

IMPULSO A LA FIDELIZACIÓN Y ESTABILIDAD DEL TALENTO SANITARIO.

El Gobierno de La Rioja mantiene una estrategia activa para atraer y retener talento sanitario, especialmente en aquellas especialidades con mayor déficit de profesionales.

En este marco, el SERIS impulsa el Programa de Fidelización y Captación de Talento, orientado a favorecer la permanencia de los profesionales formados en la comunidad y a atraer nuevos perfiles.

Aunque la finalización oficial de la residencia se producirá en las próximas semanas, los contratos se formalizarán de manera progresiva.

Como principal novedad, los residentes podrán optar a contratos temporales de hasta tres años, una medida que aporta estabilidad laboral y que se complementa con mejoras como la equiparación en los descansos con el personal facultativo adjunto y el acceso a la carrera profesional.

"La prioridad del Gobierno de La Rioja es ofrecer oportunidades reales de desarrollo profesional y estabilidad a quienes se han formado en nuestro sistema sanitario, porque invertir en ellos es invertir en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos", ha subrayado María Martín.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y LA EXCELENCIA.

Durante el acto se han entregado los premios al mejor caso clínico, al mejor expediente académico y al mejor proyecto de investigación, reconociendo la excelencia y el compromiso de los residentes.

En concreto, el premio al mejor proyecto de investigación ha sido para Aránzazu Pardo, residente de la especialidad de Nefrología; el galardón al mejor caso clínico ha recaído en Aroa Pérez-Aradros, residente de Análisis Clínicos; y el reconocimiento al mejor expediente ha sido para Marta Domínguez, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Asimismo, la consejera ha puesto en valor el papel fundamental de los tutores y jefes de estudio, cuya labor resulta "esencial para garantizar una formación de calidad y acompañar a los profesionales en una etapa clave de su desarrollo".

La experiencia de los propios residentes refuerza el posicionamiento de La Rioja como destino formativo de calidad. Algunos de ellos han destacado el carácter cercano del sistema sanitario riojano, la calidad docente y las oportunidades profesionales.

Es el caso de profesionales que, tras llegar desde otras comunidades, valoran muy positivamente su formación y su integración tanto en el entorno sanitario como en la comunidad, así como la posibilidad de desarrollar su vocación, especialmente en ámbitos como la medicina rural. Esta experiencia ha llevado a varios de ellos a apostar por continuar su carrera en La Rioja.

INCREMENTO DE LA OFERTA FORMATIVA.

El SERIS ha ofertado este año un total de 74 plazas de formación sanitaria especializada, lo que supone un incremento de cuatro plazas respecto a la convocatoria anterior.

Entre las novedades, destacan tres nuevas plazas de Médico Interno Residente -dos en Pediatría y una en Medicina de Urgencias-, así como una plaza adicional de enfermería pediátrica.

Este crecimiento permite reforzar la Unidad Docente Multidisciplinar de Pediatría, que se suma a las de especialidades hospitalarias, Atención Familiar y Comunitaria, Medicina del Trabajo, la Unidad Multiprofesional de Salud Mental y Matronas, consolidando la estructura formativa del sistema sanitario riojano.