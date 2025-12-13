El hostelero logroñés Mariano Moracia y el periodista de TVE Moisés Rodríguez, Escudos de Honor de Centro Riojano Madrid - CENTRO RIOJANO DE MADRID

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Riojano de Madrid ha celebrado esta pasada noche su tradicional Cena de Navidad, un encuentro esperado por socios y amigos de la entidad que ha tenido lugar en la histórica sede del número 25 de la calle Serrano.

En el marco de esta velada, la institución ha entregado sus Escudos de Honor 2025 a dos destacadas personalidades vinculadas a La Rioja y al propio Centro: el hostelero logroñés Mariano Moracia, referente de la hostelería riojana, y el periodista del Canal 24 horas de Televisión Española, Moisés Rodríguez Martínez, cuya trayectoria profesional y apoyo a la entidad han sido ampliamente reconocidos.

La gala comenzó en el Salón Gonzalo Berceo con la actuación de la Coral Polifónica del Centro Riojano, que ofreció varias piezas navideñas ante un auditorio completamente lleno.

Tras la interpretación, el presidente de la entidad, José Antonio Rupérez Caño, tomó la palabra para pronunciar un discurso institucional en el que felicitó las fiestas a los asistentes y realizó un balance del año, destacando el crecimiento de actividades, la visibilidad del Centro y la importancia de mantener la unidad entre los socios en la antesala del 125o aniversario que celebrará la institución en 2026.

Durante el acto también se entregó a Juan José Rodrigo Tobaja el diploma al socio con más de 25 años de permanencia, un reconocimiento muy valorado dentro de la entidad que simboliza fidelidad, compromiso y arraigo en el Centro Riojano.

MOISÉS RODRÍGUEZ: EXCELENCIA PERIODÍSTICA Y COMPROMISO CULTURAL.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Escudo de Honor al periodista Moisés Rodríguez Martínez (Terrassa, 1965), figura consolidada de la Televisión Pública Española.

Con una carrera de más de tres décadas en TVE, Rodríguez es Doctor en Periodismo y Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha participado como redactor en programas emblemáticos como Informe Semanal, Documentos TV, Línea 900 y Días de Cine.

Su versatilidad lo ha llevado también al mundo del periodismo deportivo, donde ha presentado y comentado grandes eventos internacionales: Champions League, Eurocopas, además de siete ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Ha sido rostro habitual de programas como Estudio Estadio, Club de Fútbol o El Rondo.

En su faceta directiva, fue subdirector del Canal 24 Horas de TVE entre 2016 y 2018. Desde 2012 es presentador y coeditor del informativo nocturno de dicho canal y, desde 2017, dirige y presenta el programa semanal Secuencias en 24, donde ha impulsado la divulgación del cine y la cultura audiovisual.

Rodríguez cuenta con reconocimientos como dos Antenas de Plata al Mejor Presentador de Televisión (2012 y 2019), el Premio Ana Baschwitz al Mejor Profesional de Comunicación 2023, el Premio Europa de Cultura y diversos galardones relacionados con la difusión del cine.

El Centro Riojano ha querido destacar, además de su brillante trayectoria profesional, su cariño y apoyo constante a la institución, su presencia en actos relevantes y su compromiso con la difusión de la cultura riojana en los medios.

MARIANO MORACIA: 110 AÑOS DE HISTORIA HOSTELERA RIOJANA

El segundo Escudo de Honor fue otorgado a Mariano Moracia, figura emblemática de la hostelería logroñesa y responsable, junto a su familia, del histórico Café Moderno, fundado en 1916 y con más de 110 años de vida.

El Café Moderno, gestionado desde hace cuatro generaciones, ha evolucionado con los años con la apertura de la Bodeguita del Moderno, el Ambigú del Moderno -un espacio dedicado a chocolatería y cafetería- y, más recientemente, El Encuentro del Moderno, un local destinado a eventos privados.

Este conjunto hostelero se ha consolidado como uno de los enclaves más reconocidos y con mayor tradición de Logroño, punto de reunión de colectivos sociales, culturales y profesionales de la ciudad.

La trayectoria personal de Moracia también está marcada por una intensa vinculación con la identidad riojana: es Caballero del Ilustre Capítulo de Caballeros de Valvanera; ha sido Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza, patrona de Logroño, y miembro durante muchos años de su Junta de Gobierno; ha recibido la Medalla de Oro de la Ciudad (en colectivo), la Insignia de San Bernabé (2009), y ha sido investido Cofrade de Honor de la Cofradía de San Bernabé (2025) y de la Cofradía del Vino (2016).

También ha sido distinguido en el ámbito profesional por el Focus Bilbao, por la Hostelería Nacional y por numerosas asociaciones riojanas, incluidas la Cámara de Comercio, la Federación de Hostelería y diversas peñas y colectivos culturales; y es, además, fundador de las Empresas Centenarias de La Rioja y miembro de la Asociación Europea de Cafés Centenarios.

El Centro Riojano de Madrid ha querido reconocer en él no solo su excelencia empresarial, sino su profundo compromiso con La Rioja, su defensa de las tradiciones y su cercanía permanente hacia la entidad madrileña.

Una noche de hermandad riojana en Madrid La velada concluyó con una cena de hermandad en un ambiente de emoción y celebración, símbolo de la unión que caracteriza al Centro Riojano de Madrid en estas fechas tan señaladas.